Die Liga kann den Spielplan für die letzten 5 Super League-Runden nicht fair gestalten

Die Swiss Football League hat den Spielplan für die letzten fünf Runden veröffentlicht. Nicht alle Mannschaften werden gleich viele Heim- und Auswärtsspiele bestreiten.

So kommt Lausanne als Profiteur zu einem 20. Heimspiel in dieser Saison, während St. Gallen nur 18 Mal Heimrecht geniessen wird. Die Espen erwischt es somit nach dem Gang in die Relegation Group besonders bitter. Hätte sich der FCZ auf Kosten Lausannes für die Championship Group qualifiziert, wäre eine Gleichverteilung der Heim- und Auswärtsspiele für alle Mannschaften möglich gewesen.

In den Top 6 kommt es gleich zum Auftakt zu einem Knüller: Tabellenführer Basel trifft auf seinen ärgsten Verfolger Servette. Mit einem weiteren Sieg könnten Bebbi den Meistertitel wohl quasi schon eintüten.

Die Partien werden vom 3. bis 24. Mai ausgetragen. Am kommenden Wochenende stehen erst einmal die Cup-Halbfinals an.

psc 22 April, 2025 10:21