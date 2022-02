St. Gallen kämpft sich gegen YB furios zurück – Lugano schlägt Luzern in der Schlussphase

Der FC St. Gallen und YB trennen sich am Sonntag 3:3. Unterdessen siegt der FC Lugano mit 2:1 gegen den FC Luzern.

FC St. Gallen 3:3 YB

Nachdem bereits der FC Basel gegen den FC Sion 3:3 spielte, verzeichnen der FC St. Gallen und YB denselben Spielstand. In der AFG Arena gingen die Gäste dank dem Treffer von Christian Fassnacht (25.) sowie einem Doppelpack von Jordan Siebatcheu (44., 50.) in Führung, ehe sich die Hausherren melden. Die Espen schlugen nach dem 0:3-Rückstand sensationell zurück. Kwadwo Duah traf zunächst in der 61. Minute, Alesso Besio in der 85. Der Ausgleich fiel durch Duah in der 92.

FC Lugano 2:1 FC Luzern

Ein Heimdreier für den FC Lugano. Im Duell mit dem FC Luzern ging man in der 20. Minute durch Numa Lavanchy in Führung. Vor dem Halbzeit-Pfiff traf Mohamed Dräger für die Gäste. Doch Lugano kämpfte weiter um den Sieg und wurde dank eines Tors von Maren Haile-Selassie in der 83. Minute dafür belohnt.

adk 6 Februar, 2022 18:29