Super League erhält grünes Licht für Restart

Die Swiss Football League erhält vom Bundesrat grünes Licht für den Restart der Super League und Challenge League.

Ab dem 6. Juni sind Veranstaltungen bis 300 Personen in der Schweiz wieder zugelassen. Per 24. Juni könnten sogar Anlässe bis 1’000 wieder zulässig sein. Allerdings müssen Schutzkonzepte vorgelegt und bewilligt werden. Es ist noch unklar, ob damit sogar schon wieder Fussballspiele mit einer kleinen Anzahl von Zuschauern möglich sind.

Wichtiger ist, dass Geisterspiele in der Schweiz definitiv möglich sind. Der definitive Entscheid, ob es in den beiden Schweizer Profiligen weitergeht, fällt am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung der SFL. Vieles deutet daraufhin, dass ab Mitte oder Ende Juni in der Schweizer wieder Fussball gespielt wird.

psc 27 Mai, 2020 15:31