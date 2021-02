Ab 22. März: Bundesrat stellt Rückkehr von Zuschauern in Aussicht

Der Bundesrat hat am Mittwoch über Öffnungsschritte entschieden und informiert. Perspektivisch ging es dabei auch um Sport und Kulturveranstaltungen mit Zuschauern.

Dazu gehören auch Fussballspiele der beiden Schweizer Profiligen Super League und Challenge League. Je nach weiterem Verlauf der Corona-Pandemie könnten ab 22. März in den Stadien wieder Zuschauer zugelassen werden. In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen wurde vom Bundesrat noch nicht kommuniziert. Voraussichtlich wird darüber an einer Sitzung am 19. März entschieden. Grundlagen bilden die Positivitätsrate (unter 5 Prozent), die Covid-Intensivbetten-Auslastung unter 250, die durchschnittliche Reproduktionszahl der letzten sieben Tage (unter 1) und die 14-Tages-Inzidenz am 17. März, die nicht höher als bei der Öffnung am 1. März liegen soll.

Im Breitenfussball sind ab 1. März für unter 20-Jährige Trainings wieder erlaubt. Erwachsene über 20 Jahren dürfen draussen in Gruppen von maximal 15 Personen trainieren, allerdings ohne Körperkontakt.

psc 24 Februar, 2021 16:32