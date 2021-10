Drastische Massnahme: Die Swiss Football League prüft die Schliessung der Gästesektoren

Nach den hässlichen Vorfällen im Anschluss an das Zürcher Derby, wo einige vermummte FCZ-Chaoten Pyros in Richtung von GC-Fans warfen, werden drastische Massnahmen zur künftigen Verhinderung solcher Ereignisse diskutiert. Die Swiss Football League stellt sogar die Schliessung der Gästesektoren in den Raum.

Das Komitee der SFL habe sich in dieser Woche damit befasst, heisst es in einer Mitteilung der Liga. Im Zentrum der Überlegungen stehe der “Schutz der überwiegenden Mehrheit der friedlichen Fans und der Kinder in den Stadien”, die letztlich Leidtragende dieser “negativen Ereignisse, die mit einer positiven Fankultur absolut nichts zu tun haben” seien und denen die Freude am Besuch eines Fussballspiels genommen werde.

Deshalb werde nun zunächst die reglementarische Umsetzbarkeit für die Schliessung der Gastsektoren geprüft. Im November wolle man zudem das Gespräch mit den Verantwortlichen der Klubs suchen, um die Problematik zu diskutieren und mögliche Lösungen zu suchen.

SFL-Geschäftsführer Claudius Schäfer sagt: “Mit Enttäuschung müssen wir feststellen, dass sich ein Teil der Fankurven – besonders bei Auswärtsspielen – nicht an die getroffenen Abmachungen und geltenden Gesetze hält.” Was der Liga vor allem zu denken gibt, ist die Tatsache, dass nach Vorkommnissen wie jenen beim Zürcher Derby aus organisierten Fankreisen nur selten eine Stimme wahrzunehmen sei, die das Fehlverhalten kritisiert und die Bereitschaft zur Aufarbeitung zeige. “Die SFL und die Klubs erwarten ein deutliches Signal aus den Fankurven, dass solche Aktionen nicht unterstützt werden. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, eine Lösung für diese anhaltende Problematik zu finden und für alle Fans und Familien friedliche Spiele zu organisieren.”

ℹ️ Diskussion über Schliessung der Gastsektoren

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

ℹ️ Discussions pour la fermeture des secteurs visiteurs

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/2hZaEyEox4 — Swiss Football League (@News_SFL) October 28, 2021

psc 28 Oktober, 2021 13:47