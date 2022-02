Torfestival in Basel! FCB und FC Sion trennen sich Remis

Der FC Basel und der FC Sion teilen sich am Sonntagnachmittag die Punkte. Insgesamt sechs Treffer fallen im St. Jakob Park.

Ein torreiches Duell lieferten sich der FC Basel und der FC Sion in der 20. Runde der Super League. Die Gäste gingen in der 11. Minute durch Cleiton Itaitinga in Führung. Valentin Stocker erzielte für die Hausherren in der 23. Minute den Ausgleich, ehe Dan Ndoye in der 35. Minute zur Führung traf. Nach dem Seitenwechsel war wieder der FC Sion dank Anto Grgic in der 56. Minute erfolgreich, Liam Millar traf für den FCB in der 69. Minute zur erneuten Führung. Allerdings verwehrte diese nicht, gelang Grgic in der 83. Minute per Penalty der Treffer zum 3:3-Endstand.

adk 6 Februar, 2022 16:30