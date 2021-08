Trotz Cabral-Doppelpack: FCB holt nur Punkt in Lausanne

Nach drei Siegen zum Ligastart kommt der FC Basel auswärts beim FC Lausanne-Sport nicht über ein 2:2 hinaus.

Remis in Lausanne in der 4. Runde der neuen Super-League-Saison. Die Gastgeber waren bereits in der 9. Spielminute durch Hicham Mahou in Führung gegangen. Unmittelbar vor der Halbzeit (45.+3) erfolgte durch Penalty der erzielte Ausgleich von Arthur Cabral. Letzterer sorgte nach Wiederanpfiff in der 59. Spielminute dafür, dass der FC Basel sogar in Führung ging. Diese wehrte allerdings nur zehn Minuten, erzielte Zeki Amdouni in der 69. Spielminute den Ausgleich, der zugleich das 2:2-Endergebnis besiegelte.

adk 22 August, 2021 16:17