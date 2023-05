Vier Platzverweise! FCZ entscheidet dramatischen Klassiker spät

Im Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich setzen sich die Gäste spät mit 2:0 durch – es kommt gegen Ende zu Tumulten inklusive vier Platzverweisen. Servette schlägt derweil die Grasshoppers mit 3:2.

Die Fans im St. Jakob Park warteten am Sonntag lange auf Tore. So lieferten sich der FC Basel und der FC Zürich einen unspektakulären Klassiker. Der FCB verbuchte zwei Torschüsse – doch ohne Erfolg. Kasim Adams Nuhu sah dafür in der 86. Minute bei den Bebbi Rot. Und dann traf Roko Simic in der 91. Minute per Penalty und dem ersten Torschuss für FCZ zur Führung, ehe Ifeanyi Mathew in der 94. auf 2:0 erhöhte.

Danach wurde es im Joggeli so richtig turbulent. Wouter Burger sah auf Basler und Mirlind Kryeziu auf Zürcher Seite in der 96. Rot und Taulant Xhaka in der bereits 102., er fuhr aus der Haut und gab Katic noch einen Kopfstoss mit. Das dürfte eine längere Sperre nach sich ziehen.

Im Letzigrund ging es friedlicher zu. Es gab ein Tor-Festival – mit erfolgreichem Ausgang für Servette. Obwohl die Grasshoppers dank Meritan Shabani in Führung gingen (7.), schlug Servette mit Yoan Severin (40.) und Miroslav Stevanovic zu (51.). Auf Giotto Morandis Ausgleich (67.) folgte der Siegtreffer durch Stevanovic (82.).

