Der Restart in der Schweiz ist perfekt – keine Aufstockung der Super League

Die Würfel sind gefallen. Die Klubs der Super League und Challenge League sprechen sich klar für eine Fortsetzung des Spielbetriebs aus. Zu einer Aufstockung der höchsten Spielklasse kommt es nächste Saison definitiv nicht.

An der ausserordentlichen Generalversammlung in Bern am Freitagmorgen stimmten 17 Klubs von 20 SFL-Klubs für den Liga-Restart. Zwei Vereine haben sich dagegen ausgesprochen und einer enthielt sich. Somit wird der Ligabetrieb am Wochenende vom 19. bis 21. Juni wieder aufgenommen. Die Spiele finden bis auf Weiteres vor leeren Rängen statt.

Eine Aufstockung der Super League auf 12 Teams wird es nicht geben. Der Antrag des FC Lausanne-Sport wurde mit 14:5 Stimmen (eine Enthaltung) klar abgelehnt.

Bis Saisonende wurde eine temporäre Regeländerung beschlossen: Neu sind bis zu fünf statt wie gewohnt drei Auswechslungen zulässig.

Die nationalen Lizenzen werden verlängert und die Qualifikationsperioden für die Spielberechtigungen geklärt. Die Qualifikation und der Einsatz neuer Spieler vor dem Ende der laufenden Meisterschaft ist nicht zulässig. Somit kann der von Xamx zum FC Sion transferierte Serey Die in dieser Saison nicht mehr eingreifen.

Der Rahmenkalender für die Saison 2020/21 sieht einen voraussichtlichen Startzeitpunkt am 11./12. September vor. Allerdings müssen noch Entscheide der UEFA abgewartet werden.

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️ 🔜⚽ Die Saison wird fortgesetzt – Klubs lehnen Aufstockung ab.

ℹ️ Weitere Infos in Kürze auf https://t.co/ZYp5dMFjly

–

🔜⚽ La saison 2019/20 va se poursuivre – La Super League reste à 10.

ℹ️ Plus d'informations à venir sur https://t.co/ZYp5dMFjly pic.twitter.com/kfA219sR5W — Swiss Football League (@News_SFL) May 29, 2020

psc 29 Mai, 2020 12:14