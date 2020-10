Wegen Corona: Neuansetzungen in der Super League

Nachdem beinahe die gesamte Mannschaft des FC Basel bis am Wochenende in Quarantäne ist, wird die Partie zwischen den Bebbi und Lausanne-Sport verschoben. Zudem kommt es zu weiteren Neuansetzungen.

Wie die Swiss Football League mitteilt, bewilligt sie den Antrag auf eine Verschiebung der für den kommenden Sonntag vorgesehene Partie zwischen dem FCB und Lausanne. Neu wird dieses Spiel am Mittwoch, 25. November ausgetragen.

Gleichzeitig legt die SFL auch den Termin für die am letzten Sonntag abgesagte Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel 1893 fest. Das Spiel findet neu am Mittwoch, 4. November 2020, um 18.00 Uhr statt.

In Basel wurde am Mittwoch ausserdem publik, dass – wie in Bern – Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Personen wieder verboten sind. CEO Roland Heri kommentiert: “Der heutige Entscheid ist ein Stich ins Herz aller Fussball- und Sportfreunde, er trifft uns sehr hart. Selbstverständlich sind wir uns gleichzeitig der Tatsache bewusst, dass auch der Kanton nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet und momentan niemand abschätzen kann, wie sich die Pandemie entwickelt. Der FCB bedauert den Entscheid aber vor allem für die Fans, welche zuletzt unter strengsten Auflagen nach langer Zeit endlich wieder in Stadion kommen durften, sehr. Äusserst schade ist die drastische Reduktion der Zuschauerkapazität auch in Bezug auf die enormen Anstrengungen, die zur Erstellung des aktuellen Schutzkonzeptes notwendig waren. Das Schutzkonzept im St. Jakob-Park wurde von den Fans im Spiel gegen den FC Luzern vorbildlich umgesetzt und funktionierte auf Anhieb sehr gut. Nichtsdestotrotz steht auch für den FC Basel letztlich der Schutz und die Gesundheit der Menschen über allem und wir müssen nun aus den wiederum neuen Gegebenheiten das Beste machen.”

Update: Der Kanton Wallis verbietet Kontaktsportarten aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie gänzlich. Der Profisport ist davon ausgenommen, muss aber vor leeren Rängen stattfinden.

⚽📅 Verschiebung der Partie Basel-Lausanne und Neunansetzungen

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

⚽📅 Renvoi du match Bâle-Lausanne et nouvelles dates

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/1fgbA0iOrj — Swiss Football League (@News_SFL) October 21, 2020

psc 21 Oktober, 2020 15:15