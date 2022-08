Abgänge bei YB: Fassnacht, Ngamaleu & Maceiras von Kontingentsliste gestrichen

Die Young Boys werden die aktuelle Saison voraussichtlich ohne Christian Fassnacht, Moumi Ngamaleu und Quentin Maceiras bestreiten. Alle drei wurden am Mittwoch von der Kontingentsliste gestrichen.

Damit sind sie für Einsätze in der Super League ab sofort nicht mehr spielberechtigt. Mit anderen Worten: Transfers des Trios stehen wahrscheinlich an. Wobei Spieler auch wegen allfälliger Verletzungen gestrichen und später wieder hinzugefügt werden könnten. Christian Fassnacht wurde schon länger mit einem Wechsel in die Türkei (Besiktas) in Verbindung gebracht. Wegen einer neuerlichen Knieverletzung wurde es diesbezüglich zuletzt aber eher ruhig. Nun könnte es mit dem Transfer doch noch klappen.

Ebenfalls schon länger ein Transferkandidat ist Moumi Ngamaleu. Diesem gefällt es in Bern zwar, er sprach aber schon mehrfach davon, dass er gerne auch eine neue Erfahrung sammeln würde. Angesichts der Nicht-Qualifikation der Berner für den Europacup entscheidet er sich nun für einen Wechsel.

Dasselbe tut demnach auch Aussenverteidiger Quentin Maceiras, der vor zwei Jahren von Sion zu YB stiess, dort aber nie einen unumstrittenen Stammplatz erobern konnte. In dieser Saison hatte er mit Kevin Rüegg und Lewin Blum auf der rechten Seite sogar zwei harte Konkurrenten. Auch wohin sein Weg führt, ist noch nicht klar.

psc 31 August, 2022 12:37