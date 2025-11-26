Alvyn Sanches gibt der Schweizer Nati sein endgültiges Ja-Wort

Alvyn Sanches sieht seine Zukunft auf Nationalmannschaftsebene definitiv in der Schweiz und nicht in Portugal oder gar Frankreich, wo er ebenfalls auflaufen könnte.

Der 22-jährige YB-Profi stand zuletzt für die abschliessenden WM-Qualispiele der Nati gegen Schweden und im Kosovo bereits wieder auf der Pikettliste und hatte davor auch einen positiven Austausch mit Assistenztrainer Davide Calla. Sanches möchte unbedingt an die WM im kommenden Jahr und will sich nach überstandenem Kreuzbandriss nun mit Leistungen bei den Young Boys dafür aufdrängen, wie er gegenüber "Blick" erklärt.

Gleichzeitig hält der Youngster fest, dass ein Nationenwechsel für ihn kein Thema mehr ist. "Ich habe mich für die Schweiz entschieden", stellt der Offensivspezialist klar. Einen Last-Minute-Wechsel zu einer anderen Nation wird es "ganz sicher nicht" geben, führt er aus. Theoretisch wäre ein solcher möglich, solange Sanches kein Pflichtspiel mit der Nati bestreiten. Die nächsten Pflichtspiele stehen erst an der WM im kommenden Jahr an.

Nun freut sich der Angreifer erst einmal über sein schnelles und gelungenes Comeback: Sanches hatte Glück im Unglück. Sein Knie hat abgesehen vom Kreuzbandriss keinen Schaden genommen. Deshalb konnte er auch schon wieder spielen. In Bern fühlt er sich äusserst wohl und gut aufgehoben, um die nächsten Schritte zu machen: "Ich bin noch nicht lange hier, aber bereits enorm verbunden mit diesem Klub. Weil er sehr familiär ist. Man hat das Gefühl, dass sich hier alle nahestehen und voll einbringen. Ich hatte mir gewünscht, so aufgenommen zu werden, wie ich dann auch aufgenommen worden bin."

Peter Schneiter 26 November, 2025 11:14