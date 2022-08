Bestätigt: Yong Boys geben Felix Mambimbi auf Leihbasis ab

Die Young Boys geben ihren Offensivspieler Felix Mambimbi leihweise bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten SC Cambuur ab. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Dem SC Cambuur war in der Saison 2020/21 der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelungen – nun wird Felix Mambimbi bis Saisonende für sie auflaufen.

https://twitter.com/BSC_YB/status/1565036713289859074

Der 21-Jährige gehört zu jenen YB-Spielern, denen der Aufstieg vom Junior in die erste Mannschaft gelungen ist. Er debütierte am 17. Februar 2019 im Fanionteam der Young Boys und bestritt insgesamt 106 Pflichtspiele (14 Tore, 15 Assists) für YB. In den Niederlanden soll er nun wichtige Spielpraxis erhalten.

adk 31 August, 2022 20:21