Christian Fassnacht ist bei YB zurück, aber der Hörschaden noch da

Christian Fassnacht hat sich bei den Young Boys nach längerer Verletzungspause in diesem Monat zurückgemeldet. Zuletzt stand er beim 0:0 gegen den FC Zürich wieder während 76 Minuten auf dem Platz. Den Hörschaden, den er als Folge eines fürchterlichen Zusammenpralls mit GC-Profi Toti Gomes vor Jahresfrist erlitten hat, ist aber nicht komplett ausgeheilt – und wird es vielleicht auch nicht.

Dem «Blick» sagt der YB-Profi: «Es ist nicht hundertprozentig. Ich habe noch Nebengeräusche im Ohr und höre Dinge nicht, die ich hören sollte. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es ist okay so, weshalb ich sage, dass ich zu hundert Prozent gesund bin.» Es sei möglich, dass die Beeinträchtigung, die «nicht so gross» sei, für immer bleibt: «Das kann niemand sagen. Vielleicht wird’s in zwei, drei Jahren auch wieder besser.» Fassnacht ist froh, dass er überhaupt wieder auf dem Fussballplatz stehen kann und nimmt nun Aufgabe für Aufgabe.

Offen ist, ob er an der WM in Katar dabei sein wird. Bis zu seiner schweren Verletzung wurde er von Nati-Coach Murat Yakin regelmässig berücksichtigt und zeigte auch Leistung – so etwa an der EM im vergangenen Jahr. Noch habe er von Yakin bezüglich der WM aber nichts gehört. Für Fassnacht aber auch nicht so wichtig, er hat andere Prioritäten: «Es zählt nur eines: Ich bin einfach aktuell unglaublich froh, dass ich wieder spielen kann.»

psc 19 Oktober, 2022 10:51