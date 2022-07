Dank Klausel: Elias Vertrag bei YB automatisch verlängert

Meschack Elia hat seinen Vertrag bei den Young Boys automatisch bis 2024 verlängert. Dies hat der Klub am Freitag bestätigt.

Der ursprünglich in einem Jahr auslaufende Vertrag zwischen den Young Boys und Meschack Elia hat sich automatisch bis Sommer 2024 verlängert, wie YB offiziell kommunizierte. Die automatische Verlängerung erfolgte aufgrund dessen, weil der Nationalstürmer der Demokratischen Republik Kongo in der letzten Saison die für die Vertragsverlängerung massgebende Anzahl an Einsätzen erreicht hat.

Der 24-jährige Meschack Elia gehört seit Februar 2020 zum YB-Kader und hat in 92 Ernstkämpfen 19 Tore und 23 Assists verbucht.

adk 8 Juli, 2022 10:55