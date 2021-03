Einsatz in Amsterdam fraglich! Von Ballmoos mit Gehirnerschütterung

YB-Goalie David von Ballmoos hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der 26-Jährige wird damit wohl in Amsterdam fehlen.

Wenn YB am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr) bei Ajax Amsterdam im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels der Europa League gastiert, wird David von Ballmoos vermutlich nicht im Tor stehen. Der Schlussmann des amtierenden Super-League-Leaders erlitt am Samstag gegen den FC Vaduz (1:1) im Crash mit Dejan Djokic eine Gehirnerschütterung.

“Dem YB-Goalie geht es den Umständen entsprechend gut”, schreibt YB in einer Mitteilung und erklärt: “In den nächsten Tagen folgen weitere fachärztliche Abklärungen. Danach wird entschieden, wann der 26-Jährige wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren kann. Sein Einsatz am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel in Amsterdam gegen Ajax ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr fraglich.”

adk 7 März, 2021 16:01