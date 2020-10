Europa League: YB trifft auf FCB-Bezwinger Sofia

Den Berner erhalten somit Gelgenheit zur “Schweizer Revance”: Sofia war es bekanntlich, das in den Playoffs den FC Basel eliminierte.

Gruppenfavorit ist die AS Roma, dahinter scheint das Rennen um den zweiten Platz offen, wobei die Young Boys sicherlich gute Karten auf ein Weiterkommen haben. Im Gegenzug zum Vorjahr will YB diesmal unbedingt europäisch überwintern.

Das sind die Gruppen:

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020