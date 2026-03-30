Ex-YB-Coach Adi Hütter stellt klar, wann er frühestens an die Seitenlinie zurückkehrt

Adi Hütter musste seinen Trainerposten bei der AS Monaco im Oktober des vergangenen Jahres nehmen. Zuletzt wurde er bei Tottenham als möglicher Nachfolger von Igor Tudor ins Spiel gebracht. Diese Option dementiert der 56-jährige Österreicher nun aber vehement.

Der ehemalige YB-Erfolgstrainer wird nicht so schnell an die Seitenlinie zurückkehren, wie er am Sonntag gegenüber österreichischen Journalisten klarstellt. «In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Ich möchte grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten», sagt Hütter.

Der ehemalige Bundesliga-Coach ist nicht bereit, für den Rest dieser Spielzeit noch ein kurzfristiges Engagement einzugehen. Auch nicht für Premier Ligist Tottenham. Die Londoner führen nun stattdessen intensive Gespräche mit Roberto De Zerbi, der doch schon in dieser Saison übernehmen könnte.