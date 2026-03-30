SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nicht zu den Spurs

Ex-YB-Coach Adi Hütter stellt klar, wann er frühestens an die Seitenlinie zurückkehrt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 10:34
Ex-YB-Coach Adi Hütter stellt klar, wann er frühestens an die Seitenlinie zurückkehrt

Adi Hütter musste seinen Trainerposten bei der AS Monaco im Oktober des vergangenen Jahres nehmen. Zuletzt wurde er bei Tottenham als möglicher Nachfolger von Igor Tudor ins Spiel gebracht. Diese Option dementiert der 56-jährige Österreicher nun aber vehement.

Der ehemalige YB-Erfolgstrainer wird nicht so schnell an die Seitenlinie zurückkehren, wie er am Sonntag gegenüber österreichischen Journalisten klarstellt. «In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Ich möchte grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten», sagt Hütter.

Der ehemalige Bundesliga-Coach ist nicht bereit, für den Rest dieser Spielzeit noch ein kurzfristiges Engagement einzugehen. Auch nicht für Premier Ligist Tottenham. Die Londoner führen nun stattdessen intensive Gespräche mit Roberto De Zerbi, der doch schon in dieser Saison übernehmen könnte.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Zwei Aspekte

Gerardo Seoane weiss genau, weshalb YB in dieser Saison defensiv schwach ist

30.03.2026 - 10:50
Nicht zu den Spurs

Ex-YB-Coach Adi Hütter stellt klar, wann er frühestens an die Seitenlinie zurückkehrt

30.03.2026 - 10:34
Nicht damit gerechnet

So lange hat Gerardo Seoane für die Zusage für YB-Trainerjob gewartet

27.03.2026 - 19:41
Zukunft unklar

Alvyn Sanches weicht bei Frage über Transfer im Sommer aus

24.03.2026 - 16:30
Spielt für Luzern

YB hat den Nachfolger von Alvyn Sanches gefunden

24.03.2026 - 11:00
Spurs-Trainer?

Ex-YB-Coach Adi Hütter könnte bei einem Premier League-Klub einsteigen

24.03.2026 - 09:14
Erstmals für ein Spiel der Frauen

YB sorgt mit Fan-Extrazug für eine historische Fussball-Premiere

23.03.2026 - 14:14
Kampf um Europacup

YB muss jetzt auf den FC St. Gallen hoffen

23.03.2026 - 09:57
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

20.03.2026 - 12:24
In der Türkei

Ex-YB-Verteidiger Florent Hadergjonaj startet diese Saison richtig durch

18.03.2026 - 17:46