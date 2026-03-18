Ex-YB-Flop Patric Pfeiffer ist jetzt im Nationalteam

Nachdem Abwehrspieler Patric Pfeiffer in der vergangenen Saison bei den Young Boys nicht reüssiert hat, verliess er die Berner nach einem halben Jahr wieder. Nun steht er im Nationalteam von Ghana.

Der 26-Jährige wechselte im letzten Sommer zum deutschen Zweitligisten Darmstadt 98. Dort ist Pfeiffer in der Innenverteidigung gesetzt. Eine Partie hat er wegen einer Rotsperre verpasst, ansonsten stand er in jedem Spiel der Hessen über 90 Minuten auf dem Platz. Seine soliden und konstanten Leistungen haben dem Abwehrspieler nun eine Nomination für die ghanaische Nationalmannschaft eingebracht. Nationalcoach Otto Addo hat ihn aufgeboten.

Pfeiffer wird dadurch Ende des Monats Deutschland gegenüberstehen: Bis zur Stufe U19 lief der gebürtige Hamburger noch für die DFB-Nachwuchsauswahlen auf.

Im Sommer 2024 hatte YB den Verteidiger von Augsburg ausgeliehen. Wegen Verletzungsproblemen kam Pfeiffer für die Berner jedoch nur zu zwei Profieinsätzen, ehe er im Februar 2025 wieder nach Deutschland zurückkehrte. Dort ging es dann wieder bergauf. Nach einer halben Saison auf Leihbasis in Magdeburg ist er in Darmstadt so richtig durchgestartet. Die Lilien zahlten 700’000 Euro Ablöse und glaubten fest an ihn.