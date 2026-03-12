Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Ryan Fosso vollzieht einen Nationenwechsel und läuft künftig für Kamerun auf.

Der gebürtige Luganesi wurde einst bei den Young Boys ausgebildet und lief für die Berner bis 2022 für die U21 auf. Es folgte ein Transfer zum FC Vaduz, ehe Fosso zwei Jahre später in die Niederlande zu Fortuna Sittard wechselte. Anfang dieses Jahres wechselte der Defensivspezialist schliesslich für 900’000 Euro zu Sturm Graz nach Österreich. Und dort läuft es Fosso gut: Er ist im defensiven Mittelfeld gesetzt und erhält sehr viel Spielpraxis.

Dies hat ihn offensichtlich auch auf den Schirm der kamerunischen Verbandsverantwortlichen gebracht. Wie der SFV gegenüber «Keystone-SDA» bestätigt, spielt Fosso künftig für die A-Nationalmannschaft der Zentralafrikaner. In den Schweizer Auswahlen war er bis Stufe U21 engagiert. Ein Aufgebot für die A-Nati erhielt er jedoch nie. Ein solches stand aktuell auch nicht im Raum. Die Entscheidung für den Nationenwechsel dürfte dem Mittelfeldstrategen deshalb einigermassen leicht gefallen sein.

An der WM im Sommer sind die unbezähmbaren Löwen nicht dabei, nachdem sie in den Playoffs am Kongo gescheitert sind. Beim Afrika Cup zu Beginn dieses Jahres erreichte Kamerun das Viertelfinale, wo es am späteren Finalisten Marokko gescheitert ist.