Exklusiv: Togo will der Schweiz YB-Juwel Basile Ogouvide wegschnappen

In Kürze steht die erste Länderspielpause dieses Jahres an. Aus dem Profiteam des BSC Young Boys wird es einige Auserwählte geben, die dann für ihre Nationen im Einsatz sind. Mit Basile Ogouvide könnte auch ein Spieler aus dem Nachwuchs auf Reisen gehen.

Dem Schweizer Fussballverband droht der Verlust eines talentierten Innenverteidigers. Nach 4-4-2.ch-Informationen ist Basile Ogouvide die Möglichkeit offeriert worden, noch im März sein Debüt für Togo zu geben.

Der Innenverteidiger des BSC Young Boys ist zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen. In Togo liegen allerdings seine Wurzeln, so dass er auch für Les Eperviers spielberechtigt wäre.

Ogouvide ist für seine 19 Jahre physisch schon sehr weit und spielt aufgrund seiner ausgeprägten Zweikampfstärke vorrangig in der Abwehrzentrale, kann aber auch auf der Sechs sowie der rechten defensiven Aussenbahn eingesetzt werden.

Basile Ogouvide wartet noch auf YB-Freigabe

YB hat Ogouvide allerdings noch keine Freigabe erteilt. In dem Zeitraum, in dem das U23-Turnier in Marokko (20. bis 29. März) stattfindet, spielt die YB-Zweitvertretung in der Promotion League beim Spitzenreiter Luzern.

Für Ogouvide wäre die Teilnahme eine riesige Chance, immerhin hat sich Nati-Trainer Paulo Duarte mit dem Verweis angekündigt, dass sollte Ogouvide seine Sache ordentlich machen, er in der darauffolgenden Länderspielperiode ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft erhalten würde.

Dem Schweizer Verband würde somit eines der grossen Abwehrtalente seines Jahrgangs verlorengehen, immerhin war Ogouvide zuletzt noch zweimal für die U19 mit dem weissen Kreuz auf rotem Trikothintergrund im Einsatz.

aoe 9 März, 2023 16:59