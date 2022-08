Von Kontingentsliste gestrichen: Fassnacht & Co. könnten trotzdem bei YB bleiben

Die Young Boys haben am Mittwoch mit Christian Fassnacht, Moumi Ngamaleu und Quentin Maceiras drei Spieler von der Kontingentsliste gestrichen. Diese dürfen somit vorderhand nicht mehr in der Super League spielen. Dass das Trio wechselt, heisst die Massnahme aber nicht.

Tatsächlich sind Fassnacht, Ngamaleu und Maceiras Wechselkandidaten. Konkret ist aber noch nichts. YB-Medienchef Albert Staudenmann erklärt gegenüber “Blick” was es mit der Streichung des Triors von der Kontingentsliste auf sich hat: “Wir haben vorsorglich Spieler gestrichen, die verletzt sind oder allenfalls noch wechseln könnten. Denn man kann nur bis Mittwoch um Mitternacht Streichungen vornehmen. Wer danach auf der Liste bleibt, beansprucht einen Platz bis Ende Jahr.”

Die Betroffenen könnte also wechseln, tun dies aber nicht zwingend. YB ist in einer komfortablen Situation: Spieler können jederzeit wieder auf die Kontingentsliste gesetzt werden. Zumindest Ngamaleu und auch Maceiras könnten im Spitzenspiel gegen St. Gallen am kommenden Sonntag also wieder auf dem Platz stehen, falls sie nicht wechseln. Fassnacht wird dies nicht tun, da er verletzt ist.

psc 31 August, 2022 15:53