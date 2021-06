Jungstar Felix Mambimbi verlängert bei den Young Boys

Die Young Boys geben die Vertragsverlängerung mit Stürmer Felix Mambimbi bekannt.

Das Eigengewächs der Berner hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Mambimbi zählt seit zwei Jahren fix zum Profikader des Schweizer Meisters und hat in der abgelaufenen Saison in 31 Ligaspielen sechs Treffer und drei Assists markiert.

“Es freut mich sehr, dass mein Weg bei YB weitergeht und wir den Vertrag verlängert haben. Ich bin stolz und dankbar, wie alles in den letzten Jahren abgelaufen ist. Gleichzeitig weiss ich, dass meine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Für einen jungen Spieler ist YB der richtige Klub, um sich in einem guten, ambitionierten Umfeld auf höchster Ebene zu etablieren”, sagt der Angreifer zu seiner Vertragsverlängerung.

Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass der Vertrag mit Stürmer Felix Mambimbi verlängert werden konnte. Der neue Kontrakt ist bis im Sommer 2024 gültig – mit Option auf ein weiteres Jahr 💛🖤 ℹ️➡️https://t.co/lBkacQuO8k

📽️➡️ https://t.co/u5nTRD7yUU #BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/onkNr8OHal — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 17, 2021

psc 17 Juni, 2021 15:12