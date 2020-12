Gerardo Seoane vor Verlängerung bei YB

Erfolgscoach Gerardo Seoane steht bei den Young Boys vor einer Vertragsverlängerung.

Der 42-Jährige, der die Berner seit Amtsbeginn direkt zu zwei Meistertiteln und einem Cupsieg geführt hat, steht nur noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Gegenüber der “NZZ” bestätigt YB-Sportchef Christoph Spycher, dass Verhandlungen stattfinden: “Wir führen Gespräche und kommunizieren, sobald es etwas zu kommunizieren gibt. Aber es geht in die richtige Richtung.” Seoane hat in der Vergangenheit bereits Interesse vor allem in der Bundesliga geweckt. Selbst bei einer Vertragsverlängerung ist ein vorzeitiger Abgang natürlich nicht ausgeschlossen.

Der Ex-Profi fühlt sich in Bern aber sichtlich wohl und identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein und seiner Mannschaft, was auch bei seinen Interviews immer wieder deutlich wird. Ausserdem hat er es geschafft Umbrüche erfolgreich zu gestalten. Die Verlängerung dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein.

