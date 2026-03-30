Gerardo Seoane weiss genau, weshalb YB in dieser Saison defensiv schwach ist

Gerardo Seoane hat die Schwächen der Young Boys in dieser Saison nach seiner Übernahme des Trainerpostens Ende Oktober bislang nicht ausmerzen können. Immerhin weiss der 47-Jährige genau, woran es liegt.

Bei seinem Auftritt bei «blue TV» in der vergangenen Woche sprach der YB-Coach unter anderem explizit über die defensiven Mängel der Berner. Seoane spricht Klartext und benennt explizit zwei Aspekte: «Wir haben in dieser Saison eine Schwäche in der Defensive. Es sind einerseits individuelle Fehler – die gehören im Fussball dazu. Aber generell haben wir schon ein Problem, dass wir Gefahren nicht genug früh antizipieren.» Hinzu käme noch die Tatsache, dass er mit seiner Mannschaft offensiven Fussball zeigen wolle und es entsprechend auch mehr Probleme in der Defensive geben könnte.

Als Beispiel nennt er die heftige 2:6-Niederlage gegen die Grasshoppers im Dezember des vergangenen Jahres: «Dieses Spiel war symptomatisch», so Seoane: «Wir starten voller Energie, sind aber durch einen Eigenfehler sofort 0:1 hinten. Wenig später gibt es einen Elfmeter und es steht 0:2. Und dann verlieren wir den roten Faden in unserem Spiel.»

Der Berner Trainer ist jedoch optimistisch, dass diese Probleme künftig verschwinden. Die Mannschaft sei aktuell in einem Prozess.

Noch kämpft YB um die Europacupqualifikation. Diesbezüglich steht am Samstag ein sehr wichtiges Auswärtsspiel beim FC Basel bevor. Der Rückstand der Berner auf die Bebbi, die auf dem 3. Platz liegen, beträgt vor der Partie sechs Punkte.