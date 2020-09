Hiobsbotschaft: YB-Profi Michel Aebischer fällt lange aus

Die Young Boys müssen voraussichtlich für vier bis sechs Wochen auf ihren Mittelfeldspieler Michel Aebischer verzichten.

Die Berner teilen mit, dass sich der 23-Jährige beim Champions League-Qualispiel bei Midtjylland am 16. September eine Knieverletzung zugezogen hatte. Weil mit konservativer Behandlungsmethode keine Besserung eintrat, musste sich Aebischer am Freitag am Meniskus operieren lassen. Nun fällt der Schweizer Nationalspieler vorderhand aus.

psc 25 September, 2020 15:41