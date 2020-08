Nsame knackt den Super League-Torrekord

Jean-Pierre Nsame stellt zum Abschluss der Saison einen neuen Super League-Torrekord auf.

Der YB-Torjäger trifft gegen den FC St. Gallen bereits in der ersten Halbzeit doppelt und erzielt seine Saisontore 31 und 32. Damit knackt er den bisher von Seydou Doumbia gehaltenen Rekord, der in der Saison 2009/10 ebenfalls für die Young Boys 30 Mal traf. Danach wechselte der Ivorer nach Russland. Auch für Nsame könnte es nach dieser sehr erfolgreichen Spielzeit ins Ausland gehen. Der 27-jährige Kameruner hat allerdings betont, dass ihn in erster Linie ein Abenteuer in einer europäischen Topliga reizen würde.

psc 3 August, 2020 21:06