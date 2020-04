Lohnkürzungen bei YB: So gehen die Profis damit um

Mögliche Lohnkürzungen der Spieler sorgten bislang vor allem beim FC Basel für Schlagzeilen: Klubleitung und Profis sind sich bei den Bebbi bisher nicht einig über den Umfang. Bei YB laufen ebenfalls Gespräche. Sie werden aber intern behalten.

YB-Sportchef Christoph Spycher nahm am Donnerstag bei “SRF” Stellung zur Thematik. Dabei teilte er mit, dass ein “Zeichen von Seiten der Spieler” gekommen sei. “Wir wollen aber keinen Schnellschuss abgeben und gewisse Dinge abwarten. Das werden wir nicht öffentlich machen, wir versuchen, mit den Spielern und Mitarbeitern eine gute Lösung zu suchen. Auch wir von der sportlichen Leitung sind natürlich betroffen. Ich werde da sicherlich mit gutem Beispiel vorangehen. Gefragt ist nun Solidarität”, fügte der YB-Offizielle an.

In welchem Umfang die Spieler Lohnkürzungen in Kauf nehmen, ist also noch unklar. Vorteil YB: Die finanzielle Situation bei den Bernern ist etwas entspannter als bei anderen Schweizer Profiklubs.

