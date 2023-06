Mehrere Bundesliga-Klubs an Fabian Rieder dran - Transfer zieht sich hin

Fabian Rieder wird die Young Boys mit grosser Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen. Der Cupfinal vom Sonntag wird das vorerst letzte Spiel des Mittelfeldspielers im Dress der Berner sein. Nach wie vor bevorzugt der 21-Jährige den Gang in die Bundesliga. Von dort gibt es nach Aussage seines Beraters auch Interesse. Dennoch wird sich ein allfälliger Transfer noch etwas hinziehen.

Agent Fabian von Matt nennt im Gespräch mit "Blick" sogar ein ziemlich genaues Zeitfenster, in dem der Rieder-Transfer über die Bühne gehen soll: "Noch im Juni, aber nicht in den nächsten Tagen." Drei, vier Bundesliga-Klubs würden Interesse am Spielmacher zeigen. Dabei handelt es sich um Klubs aus der zweiten Reihe hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Als Ablöse stehen ungefähr 15 Millionen Franken im Raum. Für diese Summe wechselte vor drei Jahren auch Djibril Sow von den Bernern in Richtung Bundesliga.

Für Rieder steht im Juni noch ein weiterer wichtiger Termin an: Mit der Schweiz wird er an der am 21. Juni losgehenden U21-EM teilnehmen.

psc 2 Juni, 2023 10:29