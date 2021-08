Nächste Hiobsbotschaft für YB: Sandro Lauper fällt lange aus

Wie der Schweizer Meister mitteilt, zog sich der 24-Jährige nach rund einer Stunde bei einem Foulspiel an ihm eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Lauper spielte noch durch, wird nun aber voraussichtlich drei Wochen pausieren. Auch Goalie David von Ballmoos muss wegen einer Muskelverletzung, die er sich im Training zuzog rund zwei bis drei Wochen aussetzen.

