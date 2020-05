Nächster Ligue-1-Klub ist scharf auf Jordan Lotomba

YB-Rechtsverteidiger Jordan Lotomba weckt Begehrlichkeiten in der Ligue 1. Nun soll mit Girondins Bordeaux der nächste Klub Interesse am Schweizer bekunden.

Erst kürzlich kamen in Frankreich Spekulationen auf, wonach mit der OGC Nizza und AS St. Étienne gleich zwei Ligue-1-Teams Interesse an Jordan Lotomba bekunden sollen (4-4-2.ch berichtete).

Wie das französische Portal “le10sport.com” berichtet, sei mit Girondins Bordeaux nun sogar ein dritter Verein aus der Frankreichs erster Profi-Liga am Rechtsverteidiger, dessen Vertrag in Bern 2021 ausläuft, dran. Mit Loris Benito könnte der Youngster dort mit einem ehemaligen YB-Kollegen wiedervereint werden.

Aufgrund der Vertragssituation gestaltet sich die Causa-Lotomba interessant: möchte YB noch Kasse machen, so muss der 21-Jährige in diesem Sommer verkauft werden, andernfalls droht ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr.

adk 24 Mai, 2020 11:26