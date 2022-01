Neuer Dauerkarten-Rekord für die Young Boys

Die Young Boys können unmittelbar vor dem Start in die Rückrunde eine neue Bestmarke verkünden: Die Berner werden von insgesamt 19’800 Dauerkarten-Besitzer- und Besitzerinnen unterstützt.

Dies ist für den Super League-Klub ein neuer Rekordwert, wie YB am Freitagabend verkündet. In der Saison 2019/20 waren es rund 100 Abos weniger. Die Young Boys starten am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen den FC Lugano ins neue Jahr.

psc 28 Januar, 2022 17:54