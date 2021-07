Neuer Stürmer für YB: Wilfried Kanga unterschreibt

Die Young Boys nehmen mit Wilfried Kanga einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag.

Der 23-jährige Franzose mit ivorischen Wurzeln unterschreibt bei den Bernern einen Dreijahresvertrag bis 2024. Kanga stand zuletzt in der Türkei bei Kayserispor unter Vertrag, löste seinen Vertrag dort aber nach einem Jahr auf. Davor war der Angreifer auch für Angers in der Ligue 1 tätig. Da gelangen ihm in 33 Partien zwei Treffer. Kanga erhält bei den Bernern die Rückennummer 9.

YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: “Wilfried Kanga wurde im Nachwuchs von Paris St-Germain bestens ausgebildet. Er ist ein spannender Spieler, in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell und dynamisch. Wir wollen ihm eine Plattform bieten, damit er seine Karriere neu lancieren kann, und sind überzeugt, dass er mit seiner Mentalität sehr gut in unsere ambitionierte Mannschaft passen wird.”

Kanga freut sich auf die neue Herausforderung: “Ich habe viel von YB gehört und schaue mit grosser Vorfreude auf die Zeit in der Schweiz. Ich bin sicher, dass wir gut zueinander passen werden, und hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, damit YB weiterhin erfolgreich sein wird.”

YB holt Stürmer Wilfried Kanga ✍️

–

Den Young Boys steht ab sofort ein neuer Stürmer zur Verfügung: YB hat mit dem 23-jährigen Wilfried Kanga einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2024 unterzeichnet. 👉 https://t.co/iJ1pDfxtf0

–#bscyb #ybforever #2024 pic.twitter.com/s3AXdF2WS4 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 8, 2021

psc 8 Juli, 2021 10:22