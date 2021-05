Neuer Trainerkandidat bei YB: Ein Österreicher steht oben auf der Liste

YB-Sportchef Christoph Spycher blickt bei der Trainersuche auch ins Ausland. Der Österreicher Christian Ilzer ist offenbar ein heisses Thema.

Der 43-Jährige zeichnet seit dieser Saison bei Sturm Graz verantwortlich. Sein Team hat er in der österreichischen Bundesliga auf den dritten Platz geführt. Nach Angaben der “Berner Zeitung” steht Ilzer bei den Young Boys ganz weit oben auf der Liste. Wie seine Vorgänger Gerry Seoane und Adi Hütter steht er für offensiven und variablen Fussball. Er verfügt bereits über einige Erfahrung und war auch schon Cheftrainer bei Austria Wien und dem Wolfsberger AC. Als Profi war er nie tätig.

Zurückschrecken wird Spycher von einer Verpflichtung des in der Schweiz unbekannten Trainers ganz sicher nicht. Bereits Adi Hütter war zu Beginn seiner Amtszeit wenig bekannt. Und Seoane verfügte über die Erfahrung von gerade einmal einem halben Jahr Cheftrainer-Dasein in der Super League. Die YB-Verantwortlichen setzen sich aber auch (noch) mit anderen Kandidaten auseinander. Spätestens zum Trainingsstart am 15. Juni soll der neue Trainer feststehen.

psc 26 Mai, 2021 17:31