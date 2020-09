Per Leihe mit Kaufoption: YB verpflichtet Siebatcheu aus Rennes

Die Young Boys übernehmen den 24-jährigen Stürmer Jordan Siebatcheu vom französischen Ligue-1-Club Stade Rennes leihweise bis Sommer 2021 – mit Kaufoption zur anschliessenden definitiven Übernahme.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs gehörte früher dem Nachwuchs von Stade Reims an und schaffte bei seinem Stammclub den Aufstieg in die erste Mannschaft. Im Sommer 2018 wechselte er zum FC Stade Rennes, mit dem er 2019 den französischen Cup gewann. In der Ligue 1 absolvierte er bisher 55 Partien (6 Tore, 5 Assists), in der zweithöchsten französischen Liga 43 Spiele (17 Treffer, 7 Assists). Insgesamt verfügt Jordan Siebatcheu, der neben dem französischen auch den US-amerikanischen Pass besitzt, auf Proficlub-Ebene über die Erfahrung aus 132 Einsätzen (40 Tore, 12 Assists).

13 September, 2020