Perfekt: YB angelt sich Mittelfeldspieler Cheikh Niasse

Die Young Boys machen den angekündigten Wechsel von Mittelfeldspieler Cheikh Niasse perfekt.

Der 22-jährige Senegalese stösst von Lille zum Schweizer Meister und unterzeichnet in Bern einen langfristigen Vertrag bis Juni 2026. Cheikh Niasse wurde in der Nachwuchs-Akademie von Lille ausgebildet und schaffte im Sommer 2020 den Sprung in die erste Mannschaft. Zwischen Februar und Juni 2021 spielte er leihweise für Panathinaikos Athen und absolvierte mit dem griechischen Traditionsklub 15 Ernstkämpfe. In der laufenden Spielzeit kam er bei Lille vier Mal in der Ligue 1 zum Einsatz und ein Mal im französischen Cup.

YB-Sportchef Christoph Spycher sagt zum Neuzugang: “Er kann mit seiner Physis in unserem Mittelfeld eine wertvolle Komponente sein.”

psc 3 Februar, 2022 09:10