Ein Serie A-Verein ist heiss auf YB-Profi Michel Aebischer

Michel Aebischer ist in den vergangenen Jahren zu einem der Leader der Young Boys avanciert. Ein Auslandswechsel ist wohl nur eine Frage der Zeit. Interesse gibt es nun aus der Serie A.

Napoli beschäftigt sich laut “tuttosport” mit dem 24-jährigen Mittelfeldprofi. Das YB-Eigengewächs hat in den letzten Jahren immer mehr Verantwortung übernommen. Aus dem zentralen Mittelfeld ist er derzeit nicht wegzudenken. Bei den Bernern steht er derzeit nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Ob Aebischer den Super League-Klub noch in dieser Transferperiode verlassen möchte, ist aber ungewiss. Derzeit kämpft er mit YB um den Einzug in die Champions League.

psc 10 August, 2021 11:51