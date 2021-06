So plant YB die neue Saison

Seit Donnerstag steht fest, dass David Wagner der neue YB-Trainer wird. Jetzt sind auch die wichtigsten Eckpunkte der Vorbereitung auf die neue Saison bekannt.

Der Trainingsstart des Schweizer Meisters erfolgt am 15. Juni. David Wagner sieht die Mannschaft dann zum ersten Mal. Einige Spieler werden wegen Engagements in ihren Nationalmannschaften allerdings noch fehlen.

Am 23. Juni steht im Wankdorf das erste Testspiel an – gegen Challenge Ligist SC Kriens. Zwischen dem 25. Juni und 2. Juli bestreiten die Young Boys ein Trainingslager in Gstaad. Die Saison 2021/22 beginnt dann offiziell am 20./21. Juli mit einem Qualifikationsspiel zur Champions League. Die Schweizer Meisterschaft startet am Wochenende darauf.

