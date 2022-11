Sorgen um YB-Goalie: Von Ballmoos angeschlagen ausgewechselt

Die Nati zittert um einen weiteren Goalie. David von Ballmoos muss verletzt ausgewechselt werden.

Nach Yann Sommer, Jonas Omlin und Yvon Mvogo gibt es nun auch Sorgen um David von Ballmoos. Der Goalie der Young Boys musste am Sonntag in der Partie gegen Servette verletzt ausgewechselt werden. Nur kurz zuvor wurde Yvon Mvogo verletzungsbedingt in Frankreich ausgewechselt. Dia genaue Diagnose bei von Ballmoos wird erst noch folgen.

65. Es steht weiterhin 0:0. Nach Imeri mussten auch Lustenberger und Von Ballmoos angeschlagen ausgewechselt werden. #BSCYB #SFCYB — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 6, 2022

adk 6 November, 2022 16:17