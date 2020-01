Sportchef Spycher: Nsamé bekennt sich zu YB

Erfreuliche Nachrichten für YB: Wie Sportchef Christoph Spycher mitteilt, hat sich Jean-Pierre Nsamé bis Saisonende zum Klub bekannt.

Aufgrund seiner 15 Tore in der Vorrunde wird Jean-Pierre Nsamé mit etlichen Klubs in Verbindung gebracht. Ein Abgang im Winter ist aber für den Offensivspieler vom Tisch, das schliesst er selbst aus, wie Sportchef Christoph Spycher im “Blick” verrät. “Er hat uns versichert, dass er die Saison in Bern beenden wird”, so Spycher.

Wie es hingegen um Guillaume Hoarau steht, ist noch nicht geregelt. Der Franzose hatte in der Vorrunde mit Verletzungen zu kämpfen und hat noch kein einziges Meisterschaftstor auf seinem Konto. Zwar wird der 35-jährige Stürmer beim englischen Zweitligisten Nottingham Forest ins Gespräch gebracht, doch AirFrance würde wohl gerne in Bern bleiben. Laut Spycher ist das aber noch offen: “Wir wollen, dass Guillaume nach der komplizierten Vorrunde mit Verletzungspech wieder auf sein bestmögliches Niveau kommt. Dafür ist die Vorbereitung sehr wichtig. Vertragsgespräche gibt es erst danach.”

adk 4 Januar, 2020 17:08