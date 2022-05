Top-Neuzugang für YB: Die Berner schnappen sich Cedric Itten

Die Young Boys verstärken im Hinblick auf die kommende Saison die Offensive und krallen sich Nati-Stürmer Cedric Itten.

Der 25-Jährige kehrt laut “Blick” im Sommer nach zwei Jahren im Ausland zurück in die Schweiz und unterschreibt bei YB. Die Berner legen 1,8 Mio. Euro auf den Tisch. Itten steht bei den Rangers in Glasgow eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Erst im Winter kehrte er nach einer Leihe zu Greuther Fürth dahin zurück. Wegen eines Infekts war er aber für den Grossteil der Rückrunde zum Zuschauen verdammt. Nun entscheidet sich Itten für eine Rückkehr in die Schweiz. Bei YB unterzeichnet der frühere FCB- und St. Gallen-Stürmer dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2026.

psc 29 Mai, 2022 00:00