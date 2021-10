Wagner bleibt positiv: “Unsere Mentalität und Engere waren top”

YB verpasst gegen den FC Luzern den siebten Sieg im achten Pflichtspiel in Folge. Chefcoach David Wagner bleibt trotzdem positiv.

Nicolas Moumi Ngamaleu bescherte YB am Ende immerhin noch einen Punkt, traf er in der Nachspielzeit. Mehr als 50 Minuten musste die Truppe von David Wagner nach zwei Gelben Karten gegen Martins in Unterzahl auskommen. “Das Spiel war absolut in Ordnung. Wir haben uns sicher mit dem Elfmeter und der Gelb-Roten Karte ein richtig grosses Problem gegeben. Wir wir dieses Problem angegangen sind und gelöst haben, das war richtig gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auch in Unterzahl”, sagte der 49-Jährige im Anschluss gegenüber “Nau.ch”

Es sei ein “Resultat, das wir nehmen müssen”, betonte Wagner, der seinen Spielern attestierte: “Unsere Mentalität, unsere Solidarität und Engere waren top. Es gibt demnach relativ viel, was top und in Ordnung gewesen ist. Aber wir hatten auch grosse Situationen, die wir nicht gut gelöst haben.” Doch störte den YB-Trainer, dass der Treffer von Christian Fassnacht wegen vermeintlicher Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. “Da hat jeder gesehen, dass ganz klar unser Gegner diesen Ball gespielt hat”, so Wagner.

adk 17 Oktober, 2021 10:19