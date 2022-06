Winterthur bedient sich für den Trainerstaff bei YB

Der FC Winterthur bedient sich für die Verstärkung des Trainerstaff bei YB: Der bisherige Frauen-Trainer Aurélien Mioch wird Assistent von Bruno Berner.

Die beiden arbeiteten einst bereits beim SC Kriens als Trainerduo zusammen. Nun kommt es in Winti zur Wiedervereinigung. Mioch war in der abgelaufenen Saison als Cheftrainer des Frauen-Teams der Young Boys tätig. Nun wechselt der 40-Jährige wieder in den Herrenfussball, wo er auch schon in der Nachwuchsabteilung von Xamax tätig war.

Dario Zuffi bleibt Winterthur als Assistent erhalten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BSC YB-Frauen (@ybfrauen)

psc 3 Juni, 2022 09:42