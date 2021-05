Mit diesen Worten verabschiedet sich Seoane aus Bern

Der Abgang von Gerardo Seoane bei den Young Boys ist fix. Der 42-Jährige wechselt in die Bundesliga nach Leverkusen. Zum Abschied richtet er sich an die Berner Fans.

Seoane stiess im Sommer 2018 als Nachfolger von Adi Hütter zu den Young Boys. Und er baute nahtlos an die Arbeit des Österreichers an und prägte eine äusserst erfolgreiche Ära. In drei Jahren resultierten drei Meistertitel und ein Cupsieg. Der Abgang des Erfolgstrainers fällt diesem nicht nur leicht, wie er auf der Webseite des Super League-Klubs betont: “Es fällt mir nicht leicht, YB nach diesen drei grossartigen Jahren zu verlassen. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Aufgabe bei Bayer 04 Leverkusen. Dass ich diesen Schritt zu einem tollen Klub in eine der besten Ligen machen darf, habe ich vielen Menschen zu verdanken, die mich intensiv begleitet haben und mir ans Herz gewachsen sind. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, insbesondere natürlich bei den Spielern, dem gesamten Trainerstaff, der sportlichen Leitung und der Klubführung, und wünsche der ganzen YB-Familie für die Zukunft alles Gute.”

YB-Sportchef Christoph Spycher kann die Entscheidung des Trainers nachvollziehen und will diesem nicht im Weg stehen: “Wir haben grosses Verständnis für Gerry Seoane, dass er die Herausforderung bei Bayer 04 Leverkusen annehmen will. Die Zusammenarbeit mit ihm war geprägt von Vertrauen und Respekt. Dementsprechend sind wir von ihm in Bezug auf den Wechsel in die Bundesliga jederzeit korrekt über den Stand der Dinge informiert worden. Gerry Seoane hat mit YB Geschichte geschrieben und war massgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren derart geglänzt hat. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.”

Für Spycher beginnt nun die Suche nach einem Nachfolger. Die Kandidatenliste ist noch lang.

psc 19 Mai, 2021 11:00