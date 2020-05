YB schreibt für 2019 einen Rekordgewinn

Die Young Boys blicken auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Klubs zurück.

Wie die Berner am Montag mitteilen, verbucht der Klub für das Jahr 2019 einen Reingewinn von 21 Mio. Franken. Massgeblich zum höchst erfreulichen Ergebnis beigetragen, haben der sportliche Erfolg mit dem 13. Meistertitel, die Teilnahme an der Europa League-Gruppenphase und ausserordentlich hohe Transfererträge. Wie YB mitteilt, wird der Gewinn in erster Linie zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet, was angesichts der Coronakrise notwendig sei.

Im Vorjahr 2018 betrug der Gewinn der Young Boys ebenfalls bereits 18 Mio. Franken. Da nahmen die Berner aber sogar an der finanziell äusserst lukrativen Gruppenphase der Champions League teil. Die Lohnsumme konnte 2019 von zuvor 36,6 Mio. Franken auf 32,7 Mio. Franken reduziert werden.

