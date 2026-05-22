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Joël Mall hat unterschrieben

YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 17:25
YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

Die Young Boys bestätigen den Transfer von Torhüter Joël Mall in die Bundeshauptstadt.

Der 35-jährige Aargauer wechselt von Ligakonkurrent Servette zu YB, wo er als Nummer 2 hinter Marvin Keller vorgesehen ist. Er ersetzt Heinz Lindner, der seinerseits zum FC Zürich gewechselt ist. Joël Mall verfügt über viel in- und ausländische Erfahrung. Unter anderem hat er 166 Partien in der Super League bestritten. Zudem stand er in 20 Länderspielen für Zypern zwischen den Pfosten.

YB gibt zudem bekannt, dass Dario Marzino seine Rolle als Nummer 3 weiterhin wahrnimmt. Der 29-Jährige hat den auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert.

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