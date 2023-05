YB-Captain Fabian Lustenberger verlängert um ein Jahr

Die Young Boys geben am Freitag zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt: Captain Fabian Lustenberger bleibt dem Verein ebenso erhalten wie Keeper Dario Marzino.

Beide haben ihre Verträge jeweils bis Juni 2024 verlängert. Lustenberger spielt seit knapp vier Jahren für YB und führt die Mannschaft als Captain an. Insgesamt bestritt er bisher 126 Ernstkämpfe und feierte schon drei Meistertitel und einen Cupsieg.

Goalie Dario Marzino wurde bereits bei YB ausgebildet und hielt dem Verein mit Ausnahme zweier kurzer Abstecher zum FC Winterthur und nach Schaffhausen stets die Treue. In dieser Saison kam er zu 14 Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Promotion League. Auch er verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

YB-Sportchef Steve von Bergen sagt zu den Vertragsverlängerungen: «Fabian und Dario verkörpern ihre Rollen perfekt. Fabian ist ein Führungsspieler, der im Verein und bei seinen Teamkollegen sehr grossen Respekt geniesst. Fabian wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Spieler sein, auch wenn sich abzeichnet, dass seine Einsatzminuten nicht steigen werden. Aber ihn bei YB und in der Kabine zu haben, verleiht dem Team Schwung. Wir sind überzeugt, dass er zum Beispiel den 19-jährigen Aurèle Amenda bei dessen persönlicher Entwicklung weiterhin mit Rat und Tat unterstützen wird. Und Dario ist mitverantwortlich dafür, dass sich unsere Stammtorhüter in den letzten Jahren derart positiv entwickeln konnten. Er kommt zu jedem Training hochmotiviert und pusht das Team.»

Unser Captain bleibt bis Sommer 2024 ✍️

👉 https://t.co/1OPupR3qKu Der 35-jährige Lustenberger wechselte im Sommer 2019 nach zwölf Jahren bei Hertha Berlin zu YB und wurde seither drei Mal Meister und einmal Cupsieger. Der Captain bestritt bisher 126 Ernstkämpfe für YB. #bscyb… pic.twitter.com/4mPk3jiD6F — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 5, 2023

Goalie Dario Marzino verlängert um ein Jahr 💛🖤

👉 https://t.co/1OPupR3qKu Der 26-jährige Marzino wurde einst bei den YB-Junioren ausgebildet, ehe er ins Goalie-Team der ersten Mannschaft aufgenommen wurde. Zwischenzeitlich spielte er für Winterthur und den FC Schaffhausen, ehe… pic.twitter.com/lxX0V0mKIH — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 5, 2023

psc 5 Mai, 2023 16:12