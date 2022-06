YB-Profi Christian Fassnacht wird von türkischem Spitzenklub umgarnt

Nachdem Christian Fassnacht eine schwierige letzte Saison mit vielen Verletzungen erlebt hat, will der 28-Jährige in der neuen Spielzeit wieder durchstarten. Der Schweizer Nationalspieler steht bei den Young Boys noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag, wird nun aber vom türkischen Spitzenklub Besiktas umworben.

Laut dem türkischen TV-Reporter Ertan Süzgün geben die Türken für den Angreifer ein konkretes Angebot ab. Fassnacht wechselte vor mittlerweile fünf Jahren vom FC Thun zu YB und entwickelte sich da zum Nationalspieler. Trotz vielen Blessuren in der vergangenen Saison erzielte er in 28 Einsätzen für die Young Boys zwölf Tore. Ob er sich in diesem Sommer einen Abgang in Richtung Türkei vorstellen kann, ist bisher unklar.

psc 22 Juni, 2022 12:12