YB-Profis Fassnacht & Lauper liefern sich heisses Duell im Fussball-Golf

Die beiden YB-Profis Christian Fassnacht und Sandro Lauper duellieren sich in einer Partie Fussball-Golf im Wankdorf.

Ziel ist es den Ball von der Tribüne aus in eine fahrbare Tonne im Mittelkreis zu spedieren – natürlich mit so wenigen Versuchen wie möglich. Fassnacht und Lauper liefern sich dabei ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende gibt es aber einen Sieger:

Fussball-Golf: Christian Fassnacht und Sandro Lauper messen sich im Stadion Wankdorf. ⛳⚽https://t.co/m73GoEHWmr pic.twitter.com/zUVJCSQNUf — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 27, 2022

psc 27 Oktober, 2022 15:51