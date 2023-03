YB-Crack Lewin Blum will für diesen Topklub aus der Premier League spielen

Lewin Blum gilt als eines der grossen Abwehrtalente des Schweizer Fussballs. Beim BSC Young Boys sieht er für sich noch Luft nach oben und Verbesserungsbedarf. Irgendwann einmal soll es in die Premier League gehen.

Aktuell hegt Lewin Blum (21) wohl keine Gedanken, den BSC Young Boys zu verlassen. Früher oder später soll aber der grosse Schritt kommen. Dann würde er sich am liebsten in die Premier League, dort zu einem speziellen Klub, verändern.

«Ich würde sehr gerne einmal bei Manchester City spielen», sagt der Schweizer U21-Nationalspieler dem «Blick». Der Spielstil der Citizens hat es ihm angetan. «Er entspricht gewissermassen auch meinem Spielstil.» Beste Verbindungen zum aktuellen englischen Meister gibt es bereits.

Blums Berateragentur IFM verfrachtete erst im vorigen Sommer Manuel Akanji zu den Skyblues. Bevor eine derart einschneidende Veränderung überhaupt ernsthaft in Erwägung gezogen wird, will Blum noch einiges an seinem fussballerischen Auftreten verbessern.

«Einerseits muss ich mein Defensivverhalten verbessern. Andererseits muss ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln und vermehrt in die Leaderrolle schlüpfen», so Blum, der bei YB rechts hinten gesetzt ist und auf 30 Einsätze in dieser Saison kommt.

aoe 25 März, 2023 17:20